Ramazzotti: «Samardzic giocatore che mancava all’Inter. Il motivo»

L’Inter sta per chiudere l’affare Lazar Samardzic con l’Udinese. Il giornalista Andrea Ramazzotti ha spiegato il motivo per il quale il tedesco è l’uomo giusto per la rosa nerazzurra su Radio Sportiva.

PERFETTO – Ramazzotti spiega perché il tedesco sia l’uomo giusto per Simone Inzaghi: «Samardzic è il giocatore che mancava all’Inter come qualità, c’era bisogno di un mancino con discreto fisico e che può giocare in tutti i ruoli nel 3-5-2. Può fare anche il play in mezzo alla difesa o il trequartista, non la seconda punta. Una delle due mezzali è il suo ruolo base. Le priorità potevano essere altre ora, ma nel calciomercato ci sono treni che si devono prendere al volo. Altrimenti non passano più. La dirigenza riteneva fondamentale portarsi avanti in quest’operazione nonostante gli altri ruoli da coprire».