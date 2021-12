Ramadani indagato per frode: chiesti documenti a 11 club non indagati, tra cui l’Inter

L’agente albanese Fali Ramadani è indagato dalla procura di finanza di Milano per presunta evasione fiscale. Chiesti i documenti a 11 club italiani, tra questi anche l’Inter

INCHIESTA − Il sistema calcio italiano non riesce ad uscire dalla tormenta. Dopo il caso plusvalenze, ecco una nuova inchiesta legata al calciomercato. Come riporta Sky Tg 24, l’agente Fali Ramadani, insieme al collaboratore Pietro Chiodi, è finito sotto inchiesta per un presunto caso di frode fiscale. Entrando nel merito della situazione, l’accusa nei confronti del procuratore albanese da parte dei finanzieri del nucleo operativo di Milano, è di reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio per delle commissioni sulla compravendita di alcuni calciatori. Tra questi, rientrano il passaggio di Miralem Pjanic dalla Juventus al Barcellona e di Federico Chiesa dalla Fiorentina sempre alla Juventus. Secondo gli inquirenti, Ramadani non avrebbe versato alcuna imposta al fisco italiano, facendo transitare i suoi compensi su una rete di società estere con l’aiuto di Chiodi come presunto prestanome. Al contempo, sono stati richiesti documenti a 11 squadre italiane che in passato hanno avuto dei rapporti di mercato con lo stesso procuratore. Tra queste rientra anche l’Inter, insieme a Juventus, Torino, Milan, Verona, Spal, Fiorentina, Cagliari, Roma, Napoli e Frosinone.