Rakitic sicuro: «Barcellona, per battere l’Inter serve livello massimo!»

Ivan Rakitic, ex calciatore del Barcellona, si è espresso in vista della sfida dell’andata delle semifinali di Champions League tra i catalani e l’Inter. Chiara la sua idea sul match.

IL RAGIONAMENTO – Ivan Rakitic ha rilasciato un’intervista a Radio Marca in merito al confronto di stasera, 30 aprile, tra Barcellona e Inter. Trattando dell’andata delle semifinali di Champions League tra le due compagini, il croato ha mostrato di avere stima e rispetto per i nerazzurri: «La Champions League è molto aperta. Io ho fiducia nella squadra catalana, nel suo allenatore e nei calciatori, ma non sarà facile. Per vincere sarà necessario mantenere il livello massimo».