Rakitic: “Lautaro Martinez-Barcellona? Felice, voglio i migliori! Futuro, io…”

Intervistato ai microfoni di Cadena Cope nel corso della trasmissione El Partidazo de Cope, Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, parla del possibile arrivo di Lautaro Martinez dall’Inter

LAUTARO – Queste le parole di Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, sul possibile acquisto di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter nel mirino della squadra catalana. «Voglio sempre avere il meglio nella mia squadra. Se dovesse arrivare, ne sarei felice. Ma non ho nulla a che fare con questo. L’importante è giocare con un grande gruppo».

FUTURO – Quanto al suo futuro, Rakitic, fino a qualche mese fa accostato anche al club nerazzurro, dichiara sul suo contratto in scadenza a giugno 2021 che essere stato da «due o tre anni nella stessa situazione», ma di essere «molto calmo». Quindi il croato aggiunge. «Non è cambiato nulla. Non ho bisogno di pensare diversamente. Bartomeu non mi ha chiamato per vedere se mi ascolta o mi chiama domani. Sarebbe bello essere in contatto. Voglio pensare al Barça, ma non mi sono mai chiuso a un grande cambiamento».