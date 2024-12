Raiola: «Pinamonti? Merita tanto. Ho un solo rammarico su di lui»

Enzo Raiola, noto procuratore sportivo, in collegamento a Radio Sportiva, ha parlato del futuro di Andrea Pinamonti, suo assistito.

FUTURO – Intervenuto a Radio Sportiva, Enzo Raiola, noto procuratore sportivo, ha parlato dei suoi vari assistiti tra cui Mario Balotelli e Andrea Pinamonti. E proprio sull’ultimo nome, resta alta anche l’attenzione in casa Inter che non ha mai nascosto le qualità dell’attaccante trentino. Queste le parole del suo procuratore, in attesa di concludere la stagione con il Genoa: «La società è contenta di Andrea e io ho sempre parlato bene di lui. È un ragazzo che è stato messo da parte da molti, ma è uno dei più importanti degli ultimi anni. Ha sempre giocato, ma purtroppo non ha trovato un club dove fare un campionato ‘più facile’; anzi, ha dovuto lottare costantemente. Credo che nei prossimi anni meriti un club che gli dia la possibilità di esprimersi al massimo. Lo ammiro molto, è un peccato non vederlo in un top club italiano, ed è un grande rammarico che ho».