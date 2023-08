Rafael Leao: «Nel derby con l’Inter loro più opzioni. Cambiato molto»

Rafael Leao non ha giocato l’andata dell’euroderby Milan-Inter, semifinale di Champions League, mentre c’era al ritorno seppur non al meglio per un infortunio. A quasi tre mesi di distanza, intervenuto durante Ahora o Nunca su ESPN in Messico, l’attaccante portoghese mostra il suo disappunto.

NON C’ERA – Un infortunio in Milan-Lazio ha privato Rafael Leao di essere al 100% nelle semifinali della scorsa Champions League. Non è però questo il motivo per cui ritiene che i suoi siano stati inferiori: «Credo che avremo più opzioni in attacco e anche a centrocampo, così come in difesa. Credo che la scorsa stagione non avevamo così tante opzioni, in quella partita con l’Inter loro hanno cambiato molto e avevano oltre agli undici titolari dei giocatori che potevano fare la differenza dalla panchina. In questa stagione credo che la direzione sia quella di buoni acquisti, come Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. Questi giocatori aumentano il livello della squadra, sono molto contento».