Raduno Inter, francesi ad Appiano Gentile: super disponibile Bonny

Il raduno dell’Inter è scattato questa mattina e piano piano i giocatori stanno riempendo il centro sportivo nerazzurro. Presente anche il neo-acquisto francese Ange-Yoan Bonny.

FRANCESI ALLA PINETINA – Arrivano anche i francesi ad Appiano Gentile, quartier generale dell’Inter, che oggi inizia il proprio raduno precampionato. Oltre a Benjamin Pavard, ha appena varcato anche i cancelli della Pinetina Bonny. Il neo-acquisto super disponibile con i tifosi nerazzurri presenti in massa al centro sportivo interista. L’ex giocatore del Parma si è infatti fermato con i tifosi che hanno chiesto selfie e autografi. Giornata importante oggi per il francese classe 2003. Durante il pre-ritiro aveva già sorpreso lo staff di Chivu per i suoi primi test atletici, adesso avrà l’occasione di iniziare a conoscere tutti gli altri compagni. Ha già conosciuto i vari Pavard, Calhanoglu, Zielinski e Bisseck.

Bonny per il raduno ufficiale dell’Inter: accoglienza super

AGGIUNTA – Bonny, arrivato per quasi 25 milioni di euro dal Parma, si aggiunge ad un pacchetto offensivo che spera di essere completato con Ademola Lookman. A proposito del nigeriano, nelle ultime ore c’è stata una piccola accelerata (vedi articolo). Bonny, infatti, conosce molto bene Cristian Chivu avendo lavorato con lui per circa cinque mesi in Emilia, conquistando anche una bella salvezza.