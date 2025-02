Radu: «Qui a Venezia per Stankovic! Bologna-Inter? Portata dentro»

Radu ha esordito col Venezia contro la Roma e oggi si è presentato in sala stampa. Il portiere, arrivato dall’Inter, ha speso belle parole anche su Filip Stankovic. Poi una battuta su Bologna-Inter.

STANKOVIC – Andrei Ionut Radu si è presentato in sala stampa per presentarsi come nuovo portiere del Venezia. Il portiere rumeno, arrivato dall’Inter, comunica le motivazioni del suo arrivo in Laguna. Queste le sue parole: «Ho parlato con Filip Stankovic, che per me è una sorta di fratello minore e lui mi ha parlato di quanto si sia trovato bene qui. Ovviamente mi dispiace tanto per il suo infortunio e cercherò di dimostrare il mio valore continuando quanto di buono fatto da lui».

Radu tra Bologna e Inter e l’idolo Handanovic

BOLOGNA-INTER – Radu, suo malgrado, è stato uno dei protagonisti in negativo del campionato 2021-22. Un suo errore a Bologna indirizzò in maniera decisiva lo scudetto verso il Milan. Risponde in questo modo alla domanda su quella partita che lo segnò molto: «È stata una partita che mi sono portato dentro per tanto tempo, ma la vita ha sia momenti belli che altri meno belli, però bisogna andare avanti e cerco di focalizzarmi sull’attualità e sul fare bene».

IDOLI – Poi rispondendo alla domanda sui propri punti di riferimento, Radu non ha dubbi. Il suo commento: «Tra i miei riferimenti c’è Samir Handanovic, lui ha vinto meno rispetto a quanto meritava».