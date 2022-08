Radu tra i convocati da Alvini per Roma-Cremonese: occasione di riscatto

È stata pubblicata la lista dei convocati di Massimiliano Alvini per Roma-Cremonese, gara in programma domani alle 18.30. Ionut Radu – portiere in prestito dall’Inter – sarà regolarmente presente. Resta da capire se potrà riscattare dal primo minuto l’errore della scorsa settimana.

IN LISTA – Nessuna sorpresa riguardo a Ionut Radu per quanto riguarda i convocati di Alvini per Roma-Cremonese. Il portiere di proprietà dell’Inter è infatti regolarmente in lista e sarà presente nella gara di domani alle 18.30. Resta ancora da capire se, dopo il grave errore contro la Fiorentina, sarà lui a scendere in campo tra i pali della squadra neopromossa.