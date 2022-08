Radu presente tra i convocati della Cremonese: affronterà un nerazzurro

Massimiliano Alvini ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani – che precederà quella di martedì con l’Inter a San Siro – contro il Torino. Ionut Radu regolarmente presente, in una partita dove sfiderà un altro nerazzurro: Valentino Lazaro.

CONVOCATO – Nessuna sorpresa da Massimiliano Alvini, che per la gara tra la sua Cremonese e il Torino ha convocato anche Ionut Radu. Il portiere in prestito dall’Inter è stato il titolare nelle due partite contro Fiorentina e Roma e – con ogni probabilità – sarà al suo posto tra i pali anche domani, dopo la convincente prova contro i giallorossi. Nella sfida di domani, inoltre, si troverà ad affrontare un altro nerazzurro in prestito: Valentino Lazaro.