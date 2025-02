Radu spiega la scelta Venezia: «Voglio far vedere il mio valore!»

Ionut Radu ha lasciato ufficialmente l’Inter in questa sessione di mercato a pochi mesi dalla conclusione definitiva del suo contratto. Il giocatore ha rilasciato le sue prime parole per il Venezia sul sito ufficiale.

NUOVA AVVENTURA – Ionut Radu vivrà una nuova esperienza in Serie A nonostante gli ultimi anni nell’ombra. Il portiere ha trovato spazio nel Venezia, dove Eusebio Di Francesco aveva assoluto bisogno di un estremo difensore senza Filip Stankovic infortunato. Joronen non convince e ha già fatto errori gravi nel ritorno in campo contro l’Udinese, per questo motivo Radu si giocherà subito il posto da titolare. L’estremo difensore ha lasciato l’Inter dopo diverse stagioni passate tra prestiti e ricordi nefasti. Uno di questi è ovviamente quello di Bologna al primo anno di Simone Inzaghi da allenatore nerazzurro. Ora Radu ha una chance, l’ennesima, per ritrovare fiducia e minuti che gli mancavano da tempo. Il giocatore ha spiegato la sua posizione sul sito ufficiale del club: «Ho scelto di venire a Venezia perché sento che questo è il posto giusto per far vedere il mio valore e sono davvero carico per questa nuova esperienza. Ai nostri tifosi dico di restarci vicini, lottiamo insieme per mantenere la Serie A».