Radu, ulteriore retrocessione nel Bournemouth per il prestito Inter

Prosegue il periodaccio per Ionut Radu, mandato dall’Inter in prestito al Bournemouth, ma dove non ha praticamente mai trovato spazio. E nella gara di oggi contro il Fulham arriva un’ulteriore retrocessione in squadra.

RETROCESSO – La situazione di Ionut Radu al Bournemouth è tutto fuorché ideale per provare a rilanciare la carriera del giocatore. L’estremo difensore, mandato in prestito in Inghilterra, fin qui è sempre stato alle spalle del titolare Neto. Nella partita di oggi contro il Fulham arriva addiruttra una retrocessione: Radu non sarà infatti nemmeno in panchina, al suo posto ci sarà infatti Travers.