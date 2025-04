Radu e il palo salvano il Venezia, a Lecce pari che non accontenta

La partita tra Lecce e Venezia finisce 1-1 al Via del Mare. L’ex Inter Radu ancora protagonista nella partita che si è giocata alle 12.30.

PARI CHE NON ACCONTENTA – Al Via del Mare, scontro diretto per la salvezza tra il Lecce quartultimo a quota 25 punti e il Venezia penultimo a 20. Insomma, una sorta di “si salvi chi può”. Inoltre, le due squadre non vincono da tantissimo tempo: il Lecce dal 31 gennaio, mentre i lagunari addirittura dal 22 dicembre. La partita è giocata con una discreta intensità. I salentini partono molto forti e nei primi minuti impensieriscono la porta di Radu con un paio di occasioni create da Krstovic e Pierotti. Poi con il progredire della partita, la squadra di Marco Giampaolo cala un po’ di ritmo. Al 25′ ci prova di testa Kike Perez, ma facile per Falcone che blocca in presa. Nel secondo tempo, Lecce-Venezia si infiamma con i gol. Dopo quattro minuti di secondo tempo, calcio piazzato di Nicolussi Caviglia e zampata nella propria porta di Antonino Gallo, che porta in vantaggio il Venezia. Il Lecce non ci sta e si riversa subito all’assalto della porta di Radu. Al 65′, ci pensa capitan Baschirotto a rimettere tutto in equilibrio. Nel finale, la squadra di Giampaolo ci prova ancora. Al 78′ palo di Ndri e all’84’ prodezza di Radu su Krstovic. Il match termina 1-1 dopo quattro minuti di recupero. Un pari che non accontenta nessuno.

LECCE-VENEZIA 1-1

49′ aut. Gallo, 65′ Baschirotto