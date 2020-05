Radu: “Un orgoglio per me tornare all’Inter. Vedrete fra qualche mese”

Radu è in prestito dall’Inter al Parma, dopo che il Genoa ha preso Perin che gli ha “scippato” il posto a gennaio. Nei ducali, però, non è ancora riuscito a debuttare perché D’Aversa, prima dello stop della Serie A, ha dato fiducia a Colombi. Il portiere, intervistato dalla TV rumena Digi Sport, è però pronto a tornare.

FUTURO DODICESIMO? – Ionut Andrei Radu ha le idee chiare: «Sono consapevole del mio valore, il fatto di non aver giocato di recente mi motiva. Ho capito di dover dare di più, sia fisicamente sia mentalmente, in futuro imparerò da quest’esperienza per non ritrovarmi in una situazione simile. È frustrante per ogni giocatore non essere titolare, ma so il mio valore e questo mi rassicura. Ho un contratto con l’Inter fino al 2024, vedrete fra qualche mese dove sarò. Sarebbe un orgoglio per me tornare a vestire la maglia dell’Inter, vedremo cosa succede. Nulla accade per caso, dal mio punto di vista tutto quello che desideri puoi ottenerlo. Quando mi verrà data una possibilità ne approfitterò e non deluderò nessuno».

LA SITUAZIONE – Radu, dopo essere passato dall’Inter al Parma, è di fatto rimasto fermo. Questo anche per l’emergenza Coronavirus, che si spera possa passare presto: «Sono molto felice di essere tornato ad allenarmi dopo due mesi. Penso che dal 18 maggio saremo in grado di allenarci in gruppo, ma non è ancora certo. È difficile restare tutto questo tempo in casa, mi ha aiutato la tecnologia. Mi è mancata la libertà in questo periodo, dal vedere la mia famiglia e i miei amici a uscire. La gente qui aspettava da tempo di poter andare in giro per strada, sentivamo il bisogno di uscire e sentirci di nuovo liberi. Se seguiamo le regole andrà tutto bene».

LO STILE – Radu è convinto delle sue qualità, tanto da volersi guadagnare la maglia dell’Inter: «La psiche, la mentalità, è la mia dote più importante. Per il resto, qualsiasi cosa su cui posso lavorare può essere migliorata. Dalla posizione in porta tutto può essere fatto meglio. Cerco di avere un mio stile, piuttosto che avere un modello. Mi piaceva Petr Cech quando ero piccolo, mi sembrava qualcosa di speciale vederlo in campo con l’elmetto in testa. Bruno Alves, mio compagno di squadra al Parma, ha la stessa dieta di Cristiano Ronaldo: io prendo da lui, mi dice tutto quello che Cristiano Ronaldo fa e io provo a seguirlo uguale».

Fonte: DigiSport.ro – Silviu Corneanu