Radu, niente esordio con il Parma: D’Aversa sceglie Sepe. Inter vigile

Condividi questo articolo

Radu ricomincia come aveva finito, in panchina. Il portiere romeno, passato dal Genoa al Parma tramite l’Inter, non è titolare nella trasferta contro il Torino

INTER VIGILE – Ionut Andrei Radu non è nell’undici titolare di Roberto D’Aversa per Torino-Parma. Il portiere scelto dal tecnico degli emiliani è Luigi Sepe, che si era infortunato a gennaio costringendo i ducali a tornare sul mercato. Se prima dello stop per il Coronavirus, a Radu veniva preferito Simone Colombi, questa volta è il ritorno del titolare originario ad allontanare l’esordio del romeno a Parma. Di seguito l’undici gialloblu.