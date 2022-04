Radu in lacrime dopo Bologna-Inter, i compagni lo proteggono nel tunnel – CdS

Radu, “esordio” da incubo per lui in questa stagione. Dopo il triplice fischio il portiere è corso nel tunnel ed è scoppiato a piangere, ma è stato immediatamente protetto da tutti i compagni di squadra.

IN LACRIME – Radu in ginocchio dopo Bologna-Inter, il giovane portiere nerazzurro dopo l’errore che è costata la sconfitta in trasferta è scoppiato a piangere nel tunnel del Dall’Ara. A consolarlo Joaquin Correa, subito dopo Alex Cordaz ha cercato di calmarlo, consolarlo. Dumfries, addirittura, si è messo davanti alla telecamere. Certo per lui il post Dall’Ara è stato davvero doloroso. Per Radu era la seconda presenza stagionale, l’esordio in campionato. Il ko di Handanovic gli aveva dato una chance di prestigio, una gara delicatissima contro i rossoblù. Non è andata. La prima volta era stata in Coppa Italia, contro l’Empoli. Aveva preso due gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Burreddu

