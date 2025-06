Radu giocherà in Europa League? Offerta da un club di Liga – Sky

L’ex Inter Andrei Ionut Radu, ceduto a titolo gratuito al Venezia a gennaio, lascerà la Laguna come confermato peraltro dal DS Antonelli qualche settimana fa. C’è un’offerta dalla Liga.

NUOVA ESPERIENZA IN ARRIVO – Per Radu potrebbe iniziare un’altra avventura fuori dall’Italia, dopo quelle non proprio fortunate in Francia con l’Auxerre e poi quella in Inghilterra al Bournemouth, dove ha fatto da secondo all’ex Juventus Neto. Il portiere rumeno a gennaio è stato ceduto dall’Inter a titolo gratuito al Venezia. In Laguna ha sostituito bene Filip Stankovic, infortunato, ma non è riuscito comunque con le sue parate a salvare la squadra di Eusebio Di Francesco. Lo stesso DS Antonelli ha confermato la sua partenza e come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport è arrivata per il portiere, svincolato, un’offerta dalla Liga.

Radu giocherebbe in Europa League con il Celta Vigo

GIOCHEREBBE IN EUROPA – In Liga, il Celta Vigo, ha avanzato un’offerta per Radu. Possibile, quindi, trasferimento in Spagna per lui. Radu ha disputato una seconda parte di campionato molto positiva. Ovviamente resta quel brutto ricordo di Bologna-Inter e quella clamorosa papera alla fine decisiva ai fini della lotta scudetto tra la Beneamata e il Milan. Nell’ultima stagione di Liga, il Celta ha chiuso al settimo posto qualificandosi per l‘Europa League.