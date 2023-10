Radu, finalmente l’esordio in Premier League? Doppia certezza!

Radu è volato in Premier League tra le fila del Bournemouth, ma ancora non è mai esordito nel massimo campionato inglese. Domani però l’esordio.

DEBUTTO − Dopo nove giornate di attesa, Andrei Ionut Radu domani esordirà con la maglia del Bournemouth in Premier League. Il portiere rumeno, in prestito dall’Inter, si è trasferito in estate in Inghilterra dopo la parentesi con tanto di retrocessione in Ligue 2 con la maglia dell’Auxerre. Domani il tecnico Andoni Iraola lo farà giocare dall’inizio, complice anche qualche problemino fisico per il titolare Neto. Iraola però è apparso fiducioso: «Speriamo possa fare una buona prestazione, ma non abbiamo dubbi. Il suo livello è alto ed è arrivato il momento di dimostrarlo» In questa stagione, Radu ha già giocato due partite con la maglia del Bournemouth, entrambe in EFL Cup contro Stoke City e Swansea. Il bilancio: due vittorie e due gol subiti.