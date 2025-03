Radu ‘eroe’ col Napoli. L’agente: «Momenti difficili. Ma ha capito gli errori»

Radu è stato uno dei protagonisti assoluto della sfida casalinga pareggiata 0-0 col Napoli. Di lui e dei momenti difficili passati nel corso di questi mesi ha parlato il “nuovo” agente Federico Pastorello in un’intervista realizzata a Gianlucadimarzio.com. Dall’errore fatale commesso a Bologna a “eroe” dopo essersi opposto ai partenopei.

MOMENTI DIFFICILI – Da Bologna a Venezia, la strada è stata lunga e difficile per Andrei Radu, del suo riscatto ha parlato proprio l’agente Federico Pastorello: «Sono stati tre anni difficili. Ha vissuto un momento particolare. Quel periodo è alle spalle. Sono convinto che tra qualche anno giocherà titolare in Champions League. Ma senza escludere un futuro in Italia. Ha tutte le possibilità per diventare un grande portiere». Bologna, 27 aprile 2022 una data maledetta per lui e per i tifosi dell’Inter, prosegue Pastorello: «Una situazione di quel tipo può metterti in difficoltà. Si è preso le responsabilità. Ma credo che al tempo avesse anche un approccio diverso rispetto a oggi. Ho preso questo impegno seriamente. Ha capito dove ha sbagliato. È intelligente, sa di poter cambiare le cose. Fare il secondo portiere all’Inter è diverso che farlo al Bournemouth, con tutto il rispetto per il club chiaramente. Ma se sei giovane e reduce da un periodo difficile, la cura è nel giocare».

Radu dall’Inter ai vari prestiti… oggi protagonista a Venezia!

OCCASIONE A VENEZIA – : «L’opportunità di Venezia è nata in modo fortuito. L’infortunio di Stankovic ha aperto a questa opportunità. Andrei è stato chiaro e mi ha detto ‘so cosa devo fare. Radu è ambidestro, una qualità che cercano diversi club. Ha quel pizzico di follia necessario e tanta consapevolezza. Ma sono oggettivo: Andrei deve restare concentrato».

