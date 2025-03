Radu emoziona: «Mamma ha sempre creduto in me, abbiamo sofferto»

Radu emoziona dopo Venezia-Napoli, partita finita 0-0. Il portiere rumeno, ex Inter, autentico protagonista della partita del Penzo.

MAI MOLLARE – Andrei Ionut Radu protagonista di Venezia-Napoli, con il match che è finito 0-0 al Penzo. Il portiere rumeno ha fatto in maniera indiretta anche un favore all’Inter, che non è stata sorpassata e rimane tuttora prima in attesa anche della partita contro l’Atalanta a Bergamo. Nel post partita su DAZN, Radu ha commentato così l’ottimo risultato della squadra lagunare e poi parla del suo percorso ultimo, facendo riferimento in maniera emozionante anche alla mamma: «Lo spirito di questa squadra ci permetterà di raggiungere l’obiettivo, speriamo di continuare su questa strada. Quando ci sono buoni risultati aumentano anche le nostre prestazioni, presto la vittoria arriverà. Riconquistata la Serie A? Solo io e mia madre sappiamo quando ho sofferto, ma vado avanti umile. Mia mamma mi ha detto di non mollare, ha sempre creduto in me». Ovviamente, di Radu si ricorda il clamoroso errore avvenuto durante Bologna-Inter, recupero della stagione 2022, quando un suo errore concesse a Sansone di segnare. Il Milan approfittò per rimanere in testa, a più due sulla squadra di Simone Inzaghi. Adesso si sta prendendo la sua rivincita. Ha vinto anche il premio come MVP.