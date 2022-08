Radu choc! Entra in porta col pallone e consegna la vittoria alla Fiorentina

Emozioni a Firenze per la gara tra Fiorentina e Cremonese. Esordio da titolare per il prestito Inter Radu. Qualche uscita non impeccabile per il portiere romeno più errore decisivo

EMOZIONI − Partita spettacolare al Franchi tra Fiorentina e Cremonese. La Viola parte bene e al 17′ trova il gol del vantaggio con Giacomo Bonaventura che col sinistro trova l’angolino per battere il prestito Inter Andrei Ionut Radu. La neopromossa Cremonese però dimostra di non avere nulla da perdere e due minuti più tardi zittisce il Franchi con la rete di testa dell’ex Venezia Okereke. Nel finale di primo tempo, la Fiorentina rimette il musetto davanti grazie alla prima in Serie A del neoacquisto Luka Jovic. Nella ripresa, la Cremonese non demorde e al 68′ trova ancora il gol del pari con l’ex Primavera Inter Matteo Bianchetti. Rete frutto da un quasi gol ‘olimpico’ di Cristian Buonaiuto. Nel finale sciagurato Radu che entra in porta col pallone.