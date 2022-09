Radu: «Abbiamo fatto grande partita! Mia prestazione? Cose semplici»

Ionut Radu, portiere della Cremonese in prestito dall’Inter, è reduce dal suo primo clean sheet stagionale. Queste le parole dell’estremo difensore ai microfoni di DAZN, al termine della sfida fra il suo club ed il Sassuolo.

PRESTAZIONE – Queste le parole di Radu: «Merito di tutta la squadra, abbiamo fatto una grande partita. Potevamo portare al massimo dei punti, ci teniamo stretto questo punto e dobbiamo ripartire da qui. Prestazione? Ho fatto il mio, le cose semplici. Il gol annullato a Pinamonti mi ha spaventato, è andata bene (ride, ndr). Al livello di gruppo posso dirvi che è uno dei migliori in cui io sia mai stato, i ragazzi sono eccezionali. Questo ci porterà grandi soddisfazioni. Sfida all’Atalanta? Su ogni partita abbiamo lo stesso approccio, come oggi. Sarà difficile e tosta, giocano come noi. Sarà una battaglia».