Radice: «Inter, mancato rinnovo Skriniar autorete pazzesca! Posizione difficile»

Il giornalista Radice, intervenuto a TMW Radio, ha espresso la sua opinione riguardo la situazione societaria dell’Inter e del futuro di Skriniar che rischia di non rinnovare con il club nerazzurro.

SITUAZIONE DIFFICILE – Angiolo Radice sottolinea la situazione complicata in casa Inter: «La situazione non è proprio tranquilla all’Inter. La famiglia Zhang deve discutere il prestito che scade nel 2024. Se questo prestito non viene restituito ci sono problemi perché le quote potrebbero finire nelle mani di questo fondo. Com’è successo, poi, al Milan. Se non si ridiscutono i termini sono cavoli per la famiglia Zhang. Da lì il futuro dell’Inter prenderà una direzione o un’altra. Se questo prestito non viene restituito l’Inter può anche passare di mano. Il mercato? Non ha grandi margini, finirà come l’estate scorsa».

SUL RINNOVO – Il giornalista conclude esprimendo un suo parere riguardo il futuro del difensore slovacco: «Con Milan Skriniar l’Inter è in una posizione difficile perché non può aumentare l’offerta già fatta. Il giocatore si guarda intorno e vede che altre offerte sono molto più alte. In questo momento impossibile che 4-5 giocatori vadano via contemporaneamente. Però, se l’Inter vuole fare mercato deve fare plusvalenze e incassi e sono pochi i giocatori che danno queste possibilità all’interno della rosa. Skriniar è un giocatore che andrebbe via a zero, quindi ti sei fatto un’autorete pazzesca. Con questa operazione faresti un buco nell’acqua pauroso».