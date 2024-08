Rabiot nel mirino di una big europea: Inter non interessata. Il punto

Adrien Rabiot potrebbe approdare in un club di assoluto spessore in questa stagione, ma non si tratterà dell’Inter.

IL PUNTO – Adrien Rabiot è sul taccuino del Barcellona per un possibile colpo a zero da compiere nelle prossime settimane, con l’Inter invece lontana dall’ipotesi di un suo acquisto. Il francese, come riportato da Sport.es, è infatti seguito dai blaugrana per il caso in cui non dovesse trovare un’altra destinazione negli ultimi giorni di mercato. I culé, a quel punto, entrerebbero seriamente in corsa per l’ingaggio dell’ex Juventus in vista di un ingaggio a parametro zero successivo al termine della sessione estiva di calciomercato.

Rabiot obiettivo del Barcellona: Inter ha altri piani!

LO SCENARIO – Il Barcellona deve assicurarsi di aver soddisfatto una condizione prima di poter discutere i termini del contratto che potrebbe legare Rabiot al proprio club. Nello specifico, i culé devono accertarsi di aver rispettato la norma del 1:1 in materia di fair play finanziario per poter successivamente affondare il colpo per il classe 1995. L’Inter, nonostante le voci di un interessamento per il centrocampista francese, non ha mai fatto sul serio per provare a portarlo a Milano. Il centrocampo dei nerazzurri è indubbiamente il punto forte della rosa dei meneghini, con sei giocatori potenzialmente titolari di cui Simone Inzaghi può disporre in vista degli impegni in patria e in Europa.