Rabiot, un’italiana fa sul serio per l’ex Juventus: un incontro. Inter chiara! – Sky

Adrien Rabiot è sul taccuino di una big della Serie A che sta provando ad acquistarlo nell’ultima giornata del calciomercato estivo: non si tratta dell’Inter, che è completa a centrocampo.

IL TENTATIVO – Adrien Rabiot potrebbe approdare a Milano nell’ultimo giorno disponibile della sessione estiva di calciomercato: non si tratterà però dell’Inter. La squadra in questione è il Milan, che sta provando a mettere a segno un ultimo colpo a centrocampo prima di terminare la sua finestra di mercato. L’obiettivo dei rossoneri è di chiudere entro il termine della giornata di oggi, 30 agosto, al fine di poter regalare a Paulo Fonseca un centrocampista di qualità di cui disporre nella sua rosa per il presente e il futuro.

Rabiot nel mirino del Milan: le ultime!

LA SITUAZIONE – Per Rabiot il Milan intende fare sul serio. In tal senso, come riportato da Sky Sport, oggi è previsto un incontro tra la madre del calciatore francese e la dirigenza del club rossonero per provare a definire i termini del contratto che le parti potrebbero siglare. La società meneghina ha messo nel mirino il transalpino per questa stagione. Non resta che attendere le ultime ore del calciomercato estivo per poter comprendere l’evoluzione di tale situazione di mercato.