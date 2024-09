Rabiot, dall’Inter e il Milan all’assenza dell’offerta voluta. Lui continua a sperare

Adrien Rabiot è uno dei giocatori ancora svincolati tra quelli di spicco del calcio internazionale: né l’Inter né il Milan saranno nel suo futuro, con il francese che spera in un epilogo.

VOCI SMENTITE – Quando Adrien Rabiot è stato accostato all’Inter, durante l’ultima finestra estiva di calciomercato, molto scetticismo è emerso riguardo un reale e concreto interesse dei nerazzurri per il francese. Il motivo è chiaro: i meneghini avevano già un centrocampo molto ben fornito, con due potenziali titolari per ogni settore della mediana. Così è effettivamente stato, con l’Inter che non ha avanzato proposte concrete per l’ingaggio del transalpino. Allo stesso modo, neanche il Milan ha affondato il colpo per il classe 1995. La ragione è stata quella della mancata cessione di Ismail Bennacer nella sessione estiva di mercato.

Niente Inter o Milan, ma Rabiot si aggrappa a una speranza: orientamento immutato dopo la conclusione del calciomercato estivo!

POSIZIONE CHIARA – Rabiot sta rifiutando le offerte provenienti dalla Turchia e dall’Arabia Saudita, campionati in cui vi sono varie squadre interessate al suo cartellino e disposte a offrire cifre importanti per provare a ingaggiarlo. Il calciatore francese non ha dato il suo consenso al trasferimento in tali piazze perché, come riportato da Fabrizio Romano, spera ancora di poter aderire a una squadra che militi in uno dei cinque campionati più importanti in Europa. Il tempo non è un fattore che gioca a favore del transalpino, ma la sua perseveranza potrebbe premiarlo.