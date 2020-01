Rabiot: “Inter e Lazio avversarie della Juventus? Un bene per il calcio”

Condividi questo articolo

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della sfida in Serie A tra la sua squadra e le due contendenti per lo scudetto: Inter e Lazio. A detta sua però questa sfida è comunque un bene per il calcio italiano.

UN BENE – Adrien Rabiot intervistato da Sky Sport ha parlato della lotta scudetto tra la sua Juventus e le due contendenti Inter e Lazio: «Scudetto? Penso che sia Inter che Lazio possano vincere. Questo è un bene. Più squadre forti ci sono più il campionato è di livello. Questo ci spinge a far bene, ad essere costanti e regolari. Per noi e per il campionato italiano è una bella cosa avere belle squadre come l’Inter, la Lazio o due squadre che giocano bene come l’Atalanta o la Roma, è un bene».