Rabiot, altro che permanenza in Italia. Dopo Inter e Milan, avanza quest’ipotesi!

Adrien Rabiot si è svincolato dalla Juventus dopo la scadenza del suo contratto con i bianconeri nel 2024: il calciatore francese è ancora alla ricerca della prossima squadra, che non sarà né l’Inter né il Milan.

LA SITUAZIONE – Adrien Rabiot, svincolatosi a parametro zero a partire dall’estate del 2024, è stato accostato anche all’Inter e al Milan per una possibile permanenza in Italia. Il calciatore francese, in realtà, non è stato così vicino alle due milanesi perché sono mancati i presupposti per ciascuno dei due trasferimenti. Nel caso dei nerazzurri, il nodo è stato rappresentato dalla completezza del reparto di centrocampo della squadra allenata da Simone Inzaghi; nel caso dei rossoneri, invece, il problema è stato quello della mancata partenza di Ismail Bennacer nella sessione estiva di calciomercato.

Niente Inter o Milan, Rabiot potrebbe approdare in Arabia Saudita: le ultime!

LO SCENARIO – Ecco che, una volta scartata l’ipotesi di una permanenza del francese in Italia, acquisisce maggior credito la tesi di un suo trasferimento in Arabia Saudita. In particolare, secondo quanto riferito da Rmc Sport, il team maggiormente interessato all’ex Juventus sarebbe l’Al Nassr. La squadra saudita avrebbe infatti offerto circa 20 milioni netti al classe 1995, venendo anche stimolata a fare sul serio per il centrocampista francese da un Cristiano Ronaldo voglioso di abbracciare Rabiot nel proprio club.