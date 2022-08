R. Baresi: «Inter, serve essere più concreti! Me lo aspetto dalla coppia»

Regina Baresi è, come il padre (vedi articolo), presente al Meazza per la partita contro lo Spezia che inizierà fra pochi minuti. Su Inter TV, l’ex calciatrice della squadra femminile nerazzurra si aspetta tanto dalla coppia d’attacco scelta da Inzaghi (vedi formazioni).

VINCERE IN CASA – Regina Baresi si augura un successo questa sera in Inter-Spezia, seconda giornata di Serie A: «Speriamo che i ragazzi siano carichi, perché sono al ritorno a San Siro dopo tanto tempo. Spero una bella vittoria. Sicuramente la cosa fondamentale per vincere le partite è sbagliare il meno possibile ed essere più concreti davanti. Dalla coppia Lukaku-Lautaro Martinez è normale che ci si aspetti concretezza».