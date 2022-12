Qui stadio: ennesima tappa per Inter e Milan in Consiglio comunale – TS

Prevista oggi l’ennesima tappa dell’iter burocratico per Inter e Milan per la questione legata al nuovo stadio.

STADIO – Continua la questione legata al nuovo stadio per Inter e Milan. Oggi pomeriggio è infatti previsto un nuovo incontro il Consiglio comunale. Come riporta Tuttosport, nelle aule di palazzo Marino verranno discusse alcune modifiche, in particolare riguardo il posizionamento dell’impianto. L’obiettivo è infatti averlo lontano dalle abitazioni. L’ordine del giorno è presentato dalle forze politiche a sostegno del sindaco Sala. La discussione condizionerà quindi la risoluzione giunta sull’esito del dibattito pubblico. La maggioranza politica a favore del nuovo stadio non sarebbe più così scontata.

fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi