Questione stipendi, Inter in attesa: ecco la data per decidere – CdS

Il “Corriere dello Sport” si occupa squadra per squadra della questione stipendi. L’Inter al momento aspetta.

ATTESA – La Juventus ha trovato un accordo coi suoi giocatori per la questione del taglio stipendi. Questo apre il fronte per le altre squadre di Serie A. E il tema tocca chiaramente anche l’Inter. La società nerazzurra affronterà la questione dopo Pasqua. Adesso il club nerazzurro, che non è quotato in Borsa, non ha esigenze che lo spingono ad accelerare questo processo e prima di procedere gli ad Marotta e Antonello vogliono capire cosa succederà con il campionato. Se si riprenderà a giocare ci sarà un certo tipo di comportamento anche nei tagli, altrimenti le decisioni saranno di un altro tipo.