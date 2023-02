Questione Stadio, Sala convoca Inter e Milan per chiarimenti – TS

La questione Stadio si sta tirando per le lunghe. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha deciso di interagire direttamente con i due club per capire le loro intenzioni

CHIARIMENTI – Questa mattina, Beppe Sala riceverà a Palazzo Marino Paolo Scaroni e Alessandro Antonello. I due rappresenteranno gli interessi dei rispettivi club, ma l’obiettivo del primo cittadino di Milano è avere chiarimenti in merito alla questione stadio. Il Milan ribadirà la propria volontà di cambiare area – zona ippodromo La Maura o in alternativa Sesto San Giovanni – mentre per quanto riguarda i nerazzurri, ancora non si conoscono i dettagli. Il Milan non dirà in via definitiva che rinuncia al progetto originario – ovvero la condivisione di un nuovo impianto con i nerazzurri – , ma confermerà semplicemente che si sta guardando intorno. L’Inter vuole avere informazioni dai rossoneri, non avendo ancora ricevuto annunci sul cambio di strategia. Sala chiede notizie a entrambi.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi