Querelle Inter-Spalletti, la veritÃ  sta nel mezzo: ecco il nodo – TS

Querelle Inter-Spalletti, la verità sta nel mezzo: ecco il nodo

“Tuttosport” riporta la sua ricostruzione della polemica tra l’Inter e Spalletti per la mancata risoluzione del contratto.



VERITA’ NEL MEZZO – Spalletti è tornato a parlare di Inter e subito si sono alimentate polemiche. Tanto che è arrivata una risposta ufficiale della società. La verità, come sempre, sta nel mezzo: l’Inter – quando il tecnico a inizio ottobre chiese di liberarsi per andare al Milan – offrì tre mensilità fino al 31 dicembre. Mentre lo stesso Spalletti, ancora molto risentito per l’esonero, per rescindere il contratto in scadenza nel 2021, aveva chiesto che gli venisse pagato quanto dovuto fino al giugno 2020. Proposta rigettata al mittente da Marotta (non senza vibranti discussioni). E così al Milan è finito Pioli.