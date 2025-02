Quella volta che l’Inter vinse lo scudetto nel basket

Nel 1923 l’Inter vinse il suo unico scudetto nel basket, un capitolo poco noto della storia nerazzurra. Scopri l’impresa e l’evoluzione del basket italiano

Nel panorama dello sport italiano, l’Inter è universalmente riconosciuta per i suoi successi nel mondo del calcio. Tuttavia, pochi sanno che il club nerazzurro ha scritto una pagina storica anche nella pallacanestro. Circa 100 anni fa, nel 1923, l’Inter conquistò lo scudetto del basket, un’impresa che è stata quasi dimenticata. Tuttavia, il tricolore conquistato dagli interisti rappresenta un momento importante nella storia della pallacanestro italiana, un campionato che oggi ha protagonisti ben diversi.

La storica vittoria del 1923

La squadra di basket dell’Inter nacque nei primi anni del XX secolo, anni in cui il gioco della pallacanestro era ai suoi albori. Il campionato del 1923 fu una delle prime competizioni in assoluto e vide la squadra nerazzurra imporsi come la migliore del torneo.

In una stagione dominata dall’entusiasmo e dalla voglia di affermarsi in un nuovo sport, l’Inter si fece strada con una formazione compatta e determinata. Alla fine del torneo, la squadra riuscì a laurearsi campione d’Italia, aggiudicandosi così il primo e unico scudetto della sua storia nel basket.

L’impresa dell’Inter nel 1923 non fu un caso isolato in quanto, in quegli anni, erano numerose le squadre di calcio che tentavano di espandere la loro influenza anche in altri sport. Tuttavia, la sezione basket dell’Inter non ebbe un seguito duraturo e il club decise poi di focalizzare i propri sforzi unicamente sul calcio.

La squadra di basket dell’Inter era formata da alcuni personaggi che hanno fatto la storia dello sport in Italia. Arrigo Muggiani era allenatore e capitano, fratello minore di Giorgio, la persona che si occupò di disegnare il logo dell’Inter. Anche il terzo fratello, Marco Muggiani, ha avuto un ruolo importante, diventando il primo segretario della Federazione Italiana Pallacanestro, fondata proprio da Arrigo.

Il basket italiano oggi

Se nel 1923 l’Inter poteva fregiarsi del titolo di campione d’Italia nel basket, oggi le squadre dominanti sono ben altre. In particolare, l’Olimpia Milano rappresenta il club più vincente e prestigioso della pallacanestro italiana, con numerosi scudetti e trofei internazionali all’attivo.

Attualmente, tra le favorite allo scudetto della pallacanestro c’è proprio l’Olimpia Milano, come vediamo nei siti scommesse basket, che costantemente aggiornano le quote sui possibili vincitori del campionato.

La Serie A di basket ha attraversato molte evoluzioni rispetto al 1923, con un livello di competizione sempre più alto e un maggior seguito mediativo. Oggi, squadre come la Virtus Bologna, la Reyer Venezia e la Dinamo Sassari sono tra le protagoniste del campionato e competendo anche a livello internazionale.

Il basket italiano, infatti, continua ad essere protagonista anche al di fuori del territorio nostrano, calcando i palcoscenici più importanti del mondo. L’Eurolega, la massima competizione continentale per club, vede spesso protagoniste le squadre italiane, in particolare l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna, che cercano di imporsi tra le migliori d’Europa.

Conclusioni

L’Inter nel basket rimane una curiosità storica, un aneddoto che pochi conoscono ma che testimonia la poliedricità e la grande tradizione sportiva del club nerazzurro.

Quello scudetto del 1923 resta una pietra miliare nella storia della pallacanestro italiana, un titolo che ci ricorda come il basket fosse in fase embrionale e di come le squadre di calcio fossero ancora protagoniste in molteplici discipline.

Oggi il basket si posiziona in modo completamente diverso, con squadre e club che puntano a vincere non solo a livello nazionale ma anche in Europa. L’Inter non fa più parte di questo settore anche se la sua vittoria di oltre un secolo fa rimane un pezzo di storia indelebile.