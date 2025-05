Le quattro risorse per Psg-Inter da sfruttare dalla panchina – CdS

Cinque come i giorni che mancano a Psg e Inter e quattro come le risorse che dalla panchina possono aiutare la Beneamata nella partita più importante. Simone Inzaghi ha ottenuto ottime risposte nelle ultime partite.

AVVICINAMENTO – Da oggi l’Inter si avvicina ufficialmente alla finale di Champions League contro il Psg, che si terrà a Monaco di Baviera. Ad Appiano Gentile, oltre all’allenamento che si terrà nel pomeriggio, giornata aperta ai media con l’open media day. Inter-News.it sarà sul posto con la sua inviata Romina Sorbelli. Mancano cinque giorni alla madre di tutte le partite, alla seconda finale di Champions degli ultimi tre anni. Stavolta, la Beneamata vorrà portarla a casa. Per farlo Inzaghi avrà tutti i giocatori a disposizione, anche gli acciaccati Piotr Zielinski e Benjamin Pavard, nonché Yann Aurel Bisseck. Il tedesco è OK dopo il problema rimediato a Como. Ma Inzaghi dovrà attingere anche dalla panchina e in particolare su quattro nomi.

Per Psg-Inter quattro “alternative” su cui fare affidamento

QUATTRO NOMI – Le quattro risorse da sfruttare in Psg-Inter sono: Davide Frattesi, Mehdi Taremi, Carlos Augusto e Nicola Zalewski. Questi quattro potrebbero avere notevoli chance di entrare a partita in corso sabato sera in Baviera. Frattesi è stato l’uomo della Champions League con due gol di importanza capitale contro Bayern Monaco e Barcellona; Taremi è stato molto importante nel doppio confronto con i catalani; Carlos Augusto si è confermato duttile nonché una garanzia sia da terzo che da quinto. E poi c’è Zalewski, un vero e proprio jolly che può permettere a Inzaghi anche di cambiare modulo.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.