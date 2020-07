Quasi un tempo per Lazaro: sconfitta ininfluente contro il Tottenham

Inizialmente in panchina, Valentino Lazaro è entrato in campo al 55′ di Newcastle-Tottenham. Vincono gli uomini di José Mourinho con un sonoro 1-3 in casa dei bianconeri.

MENO DI UN TEMPO – Valentino Lazaro parte dalla panchina contro il Tottenham, ed entra in campo al 55′, con la gara sullo 0-1 (gol di Heung-Min Son al 27′). Poco più di mezz’ora per l’austriaco ex Inter, che sembra portare fortuna ai suoi. Dopo meno di un minuto dal suo ingresso, infatti, il Newcastle trova la rete del pareggio con Matt Ritchie. Servirà a poco, perché poi si scatena Harry Kane. Doppietta per il goleador del Tottenham, che sale a quota 15 reti in Premier League. Una sconfitta completamente ininfluente per il Newcastle, ormai stabilmente posizionato a metà classifica con soli 3 turni da giocare. Per i bianconeri non resta che attendere gli sviluppi dell’acquisizione societaria da parte del Fondo di Investimento Pubblico dell’Arabia Saudita. E alla finestra resta anche l’Inter, per capire di quale colore si tingerà il futuro di Lazaro. Acquistato per 22 milioni di euro dodici mesi fa, l’esterno austriaco sembra non rientrare nei piani futuri di Conte e dei nerazzurri. Si attende tuttavia un’offerta congrua, così da evitare eventuali minusvalenze.