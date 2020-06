Quarantena, dal Cts nessuna novitÃ : Serie A appesa a un filo – CdS

Quarantena, dal Cts nessuna novità: Serie A appesa a un filo – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, ancora nessuna novità dal Comitato Tecnico Scientifico riguardo il discorso quarantena, che potrebbe mettere fine al campionato di Serie A nel caso in cui dovessero risultare altri nuovi positivi.

PAURA SERIE A – Il Comitato Tecnico Scientifico è fermo sulla sua posizione: in caso di nuovi positivi il giocatore andrà in quarantena, e con lui anche la squadra, che avrà la possibilità comunque di continuare ad allenarsi presso il Centro Sportivo: nessun tipo di apertura, neanche nel confronto avuto ieri tra il presidente Gabriele Gravina e il ministro Roberto Speranza. La paura del CTS è l’aumento dei contagi, ma dall’altra parte però la situazione in Serie A resta sempre pi in bilico: lo stop di 14 giorni per un giocatore (e dunque per tutta la squadra) significherebbe stop del campionato di Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport.