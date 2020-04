Quando riprende ad allenarsi la Serie A? Ecco date e modi – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che le squadre di Serie A stanno cercando la data e il modo per ricominciare ad allenarsi.

ALLENAMENTI QUANDO? – Una data ideale per la ripresa c’è. Ma quando si riprende con gli allenamenti in Serie A? La speranza inizialmente era di avere il via libera per martedì prossimo. Invece ora si lavora per una deroga rispetto al lockdown del 3 maggio affinché i club possano convocare una settimana prima i propri giocatori per le visite mediche e i controlli per ricominciare gli allenamenti. Una data indicativa potrebbe essere quella del 27 aprile, ma occorre individuare le strutture adatte e dimostrare che abbiano le condizioni di sicurezza. I club con spazi adeguati potranno sfruttare i loro centri sportivi, gli altri dovranno trovare strutture adeguate.

PROTOCOLLO SANITARIO – La concessione di questa settimana di anticipo dovrà comunque passare attraverso la compilazione di un protocollo sanitario che regoli i controlli precedenti e la ripresa delle attività. A grandi linee ci vorranno quattro settimane di allenamenti perché i giocatori possano tornare a giocare una partita. E almeno la prima dovrà essere svolta a piccoli gruppi. Già mercoledì prossimo il protocollo dovrebbe essere diffuso. Poi il ministro dello sport Spadafora dovrà validarlo.