Quando riapriranno gli stadi? Ecco l’ipotesi attuale – CdS

Il “Corriere dello Sport” si occupa del problema della riapertura degli stadi. Quando si potrà tornare a vedere una partita?

PROBLEMA LATENTE – Supponiamo vada tutto bene in questi mesi, gli stadi non riaprirebbero ugualmente al pubblico. Solo alle persone indispensabili allo svolgimento della partita. Trecento scarse in tutto. Nel prossimo decreto se tutto va bene verrà confermata la data del 4 maggio per la ripresa degli allenamenti individuali. Nessuna possibilità di indicare una prospettiva per il ritorno del pubblico. Il problema però non viene ignorato. Anche perché è parecchio complicato.

Anche se si riduce il numero di posti allo stadio per assicurare il distanziamento, come si possono gestire gli assembramenti e le code tipici degli eventi sportivi? Per questo ad oggi ci sono solo indicazioni vaghe. Come periodo indicativo di riapertura si va verso fine di quest’anno o inizio del prossimo. Se poi la situaione del virus migliora più in fretta, tanto di guadagnato.