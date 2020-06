Quando partirà la Serie A 2020-2021? Tempi stretti, impegni continui – GdS

La “Gazzetta dello Sport” si occupa delle date della stagione di Serie A 2020-2021. Un torneo che diventa un tour de force.

STAGIONI COMPRESSE – Il campionato di Serie A si concluderà il 2 agosto, quello di Serie B terminerà invece il 20, la fine della stagione è calendarizzata per il 31 agosto. Scadenze che sono un messaggio anche per la prossima annata, del tipo: cari campionati, fatevi più in là. Il problema è che questo «più in là» non è di applicazione molto facile. La prossima stagione rischia di diventare un ingorgo. Soprattutto perché i campionati dovranno a un certo punto lasciare spazio a Euro 2020 (che poi è di fatto un Euro 2021). La rassegna continentale si svolgerà dall’11 giugno all’11 luglio 2021.

LE DATE – Il brutale dilemma è quindi riassumibile così: o riesci a partire a settembre (il 12 o il 19, queste le date che si fanno) o andando più avanti dovresti cambiare format (playoff o roba del genere). La prima ipotesi è quella più gettonata, ma calciatori, allenatori e arbitri che cosa diranno? Per qualcuno, praticamente ci sarebbe un tour de force pazzesco: 2 agosto fine campionato, poi le coppe europee fino alla fine di agosto, quindi Nations League per le Nazionali all’inizio di settembre, per poi la ripresa senza un giorno di tregua.