Qualificazioni mondiali, sudamericani saltano terza giornata di Serie A?

La CONMEBOL ha ufficializzato le date per i match di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022 delle Nazionali sudamericane. Date che potrebbero influenzare anche la Serie A e la Champions League

UFFICIALE – La CONMEBOL, massimo organo federale calcistico del Sud America, ha ufficializzato le date di recupero per i match di qualificazione delle nazionali sudamericane al mondiale di Qatar. Gare che erano state posticipate a causa della pandemia causata dal Coronavirus. A settembre, quindi, le nazionali sudamericane disputeranno due partite: la notte tra il 2 ed il 3 settembre e quella fra il 9 ed il 10. Questo potrebbe certamente influire anche sui club di Serie A.

SERIE A – Con i calciatori sudamericani in campo nella notte fra il 9 ed il 10 settembre, le squadre europee potrebbero riavere i calciatori non prima di sabato o domenica. Un problema, anche per i club di Serie A, che si vedrebbero privati di alcune delle loro stelle all’alba di un turno di campionato e, soprattutto, della Champions League, in programma il martedì successivo. L’Inter, quindi, potrebbe dover fare a meno di Lautaro Martinez e Sanchez, le cui situazioni però sono da monitorare visti gli infortuni, Vecino e Vidal.