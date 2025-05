Quagliarella: «Le riserve dimostrino di essere da Inter! Per altri relax»

Quagliarella parla del turnover di Inzaghi per Torino-Inter di campionato. L’ex attaccante spiega le motivazioni del tecnico interista.

RELAX TOTALE – Da ex giocatore Fabio Quagliarella, ospite negli studi di Sky Sport 24, spiega la scelta di Simone Inzaghi di non convocare per la partita contro il Torino giocatori come Lautaro Martinez, Mkhitaryan, Davide Frattesi e Benji Pavard. L’ex attaccante parla di stacco completo e totale: «L’obiettivo di Inzaghi è recuperare fisicamente e mentalmente dopo uno sforzo immane, una partita che ti porta via tantissime energie. E anche se il giocatore lo porti con te, anche se parte dalla panchina, il giocatore parte mentalmente attivato. Ma lasciandolo a casa lo stacchi totalmente, quindi gli fa fare un relax totale. Ma chi entrerà in campo e chi gioca poco deve dimostrare che è da Inter. E parlo di Correa, Zielinski, Taremi e non solo».