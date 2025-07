Quagliarella: «Parole di Lautaro Martinez? C’è tanto nervosismo nell’aria»

Archiviata la clamorosa uscita al Mondiale per club, negli studi di Sky, l’ex attaccante azzurro Fabio Quagliarella, ha parlato così delle parole di Lautaro Martinez.

NERVOSI – Fabio Quagliarella, ex attaccante di Napoli, Sampdoria e Juventus, nel corso del suo intervento a Sky Sport, ha parlato anche delle parole di Lautaro Martinez che hanno scosso l’Inter dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club contro la Fluminense. Queste le parole dell’ex bomber: «Un po’ mi ha sorpreso, lo ammetto. Dopo un’annata così, ci sta un po’ di nervosismo soprattutto nell’ultimo mese. Lautaro Martinez aveva parlato in generale, poi invece Marotta con le sue parole ha messo il carico».