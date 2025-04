Quagliarella: «Bologna? Per Inter un vantaggio non sfidare una piccola!»

Fabio Quagliarella ha indicato il suo punto di vista riguardo l’utilità, per l’Inter, di affrontare una squadra di livello come il Bologna dopo il Bayern Monaco.

UN VANTAGGIO – Il Bologna ospiterà l’Inter nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. A parlarne è stato l’ex calciatore Fabio Quagliarella, che a Sky Sport ha presentato la sua personale visione in merito al vantaggio di affrontare i rossoblù in questo momento: «La differenza con le altre squadre è nella consapevolezza di essere forti, anche nei momenti di difficoltà i calciatori dell’Inter rimangono compatti. Sanno soffrire, sono consapevoli di ciò che devono fare. Giocare un’altra partita di livello può essere vantaggioso, perché contro una piccola i nerazzurri avrebbero potuto mostrare un livello di attenzione inferiore».