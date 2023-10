Qatar Airways sostituirà l’attuale sponsor? L’Inter ringrazia Zanetti! – TS

Ottime novità in casa Inter anche sul fronte sponsor: Qatar Airways prossimamente destinato ad entrare in famiglia. I meriti della stretta del patto vanno a Zanetti.

NOVITÀ – Per l’ufficialità della collaborazione fra l’Inter e Qatar Airways manca solo di definire gli ultimi dettagli burocratici e di apportare la firma sui documenti. A breve, secondo TuttoSport, dovrebbe esserci la fumata bianca, per la quale si dovrà ringraziare soprattutto una bandiera nerazzurra. Il merito per la prossima collaborazione, infatti, dovrà essere attribuito a Javier Zanetti, che nell’ultimo Mondiale in Qatar si è avvicinato alla compagnia aerea. Lo storico ex capitano dell’Inter, distintosi per la propria lealtà e sportività in campo e fuori, ha contribuito nel dare un’immagine estremamente positiva del club di Viale della Liberazione. Qatar Airways non può che essere contenta di essere pubblicizzata da una squadra dai valori positivi come quella nerazzurra. A detta del quotidiano sportivo, inoltre, non è escluso che il patto non miri esclusivamente a far diventare il colosso la compagnia aerea ufficiale dell’Inter. Dalla prossima stagione Qatar Airway, infatti, potrebbe prendere il posto sulla maglia nerazzurra di Paramount+ (se quest’ultimo non dovesse rinnovare la collaborazione) e diventare il prossimo sponsor ufficiale della squadra di Simone Inzaghi.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna