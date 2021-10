Pussetto stop, tribuna in Udinese-Verona: Inter in dubbio?

Stop per Pussetto. L’attaccante dell’Udinese non è infatti presente della distinta del match tra Udinese e Verona. I friulani saranno infatti gli avversari dell’Inter nel match di domenica alle 12.30 a San Siro. Ecco le ultime

INFORTUNIO – Problema fisico nel corso della rifinitura per Ignacio Pussetto. L’argentino – classe 1995 – non è quindi a disposizione per il match della decima giornata contro l’Hellas Verona. Da monitorare quindi le sue condizioni in vista del match di domenica alle 12.30 contro l’Inter.