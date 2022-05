Pussetto: «Rigore in Udinese-Inter? Non vedo tocco di Marí su Dzeko!»

Pussetto è tornato a parlare di Udinese-Inter e in particolare del rigore concesso ai nerazzurri sul fallo di Pablo Mari su Edin Dzeko. Di seguito le parole dell’attaccante argentino ospite a Tonight, trasmissione di Udinese TV.

IL RIGORE – Ignacio Pussetto ha parlato di Udinese-Inter soffermandosi in particolare sul rigore concesso ai nerazzurri: «Contro l’Inter abbiamo dato tutto per pareggiare, ci abbiamo provato fino alla fine. Si percepiva che loro stessero soffrendo, ci abbiamo provato in tutti i modi e, alla fine, lo avremmo meritato. Sul rigore per l’Inter io credo sempre nella buona fede degli arbitri, dalle immagini non vedo un’inquadratura che evidenzi il tocco di Pablo (Marí, ndr) su Edin Dzeko, forse c’era anche un rigore a nostro favore, ma a volte è difficile perché devono decidere in poco tempo».

Fonte: Udinese TV