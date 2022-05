Pusceddu: «Inter, Barella tra i migliori al mondo! Scudetto? Meriti Milan»

Vittorio Pusceddu, intervenuto su Tmw radio, non ha dubbi sulle qualità di Barella, considerato tra i migliori centrocampisti del mondo. Poi una considerazione sul duello Scudetto finito tra Inter e Milan

SCUDETTO − Il pensiero di Pusceddu sulla vittoria del Milan: «L’Inter senza Brozovic ha perso parecchi punti, ma se ricordiamo anche il Milan in un periodo ha fatto lo stesso. La sconfitta del Dall’Ara è stato il tocco finale perché il Milan vincesse lo Scudetto, ma non vedo demeriti nerazzurri quanto più meriti rossoneri. Pioli ha saputo trascinare una delle squadre più giovani del campionato, per il prossimo anno gli auguro di fare molto bene anche in Champions League».

BARELLA − Così Pusceddu sul centrocampista dell’Inter: «In questo momento è tra i centrocampisti più forti al mondo, di gol ne ha segnati bellissimi, anche se qualcuno in più potrebbe farlo. Però è un ragazzo di venticinque anni, inamovibile nella nazionale e lodato da Klopp… Cosa chiedergli di più?»