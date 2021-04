Pusceddu: «Conte vince col contropiede, coppia d’attacco spettacolare»

Vittorio Pusceddu, ex difensore del Cagliari, ha parlato dell’Inter di Antonio Conte, in fuga sulle inseguitrici nel campionato di Serie A

DICHIARAZIONI – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto” da parte di Vittorio Pusceddu, ex difensore, sull’Inter, in fuga nel campionato di Serie A. «Conte vince col contropiede, davanti ha una coppia d’attacco spettacolare, tra le più forti che ci sono in Europa. Tranne il Milan per un periodo nessuno ha tenuto il passo dell’Inter».