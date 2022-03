Pusceddu: «Barella lo vedrei bene in Spagna. Inter non direbbe di no se…»

Vittorio Pusceddu, ex giocatore fra le tante del Cagliari, ha parlato su TMW Radio di Barella. Il centrocampista dell’Inter potrebbe giocare, secondo Pusceddu, in Liga spagnola

GIOCATORE DA LIGA − Pusceddu ha analizzato la crescita di Barella: «Nicolò Barella già a Cagliari mostrava doti di quantità e qualità, ora ha migliorato il suo bagaglio dopo anni con i campioni. Fisicamente regge l’urto ma rimane più piccolo degli inglesi, più che in Premier League lo vedrei bene in Spagna, o al Real Madrid o al Barcellona. Credo che l’Inter, in caso di offerta importante, non direbbe di no».